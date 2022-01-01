Елена Синица В Пермском крае проведено 4,884 млн тестов на коронавирус В среднем проводится 4,9 тыс. исследований в день Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 8 апреля, в Пермском крае проведено 4,884 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю в среднем проводилось 4,9 тыс. исследований в день. В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование, добавляют в ведомстве.

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