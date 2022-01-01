В расписание автобусов №7 и трамваев №8 в Перми вносятся изменения
С 11 апреля в Перми в расписание движения автобусов №7 и трамваев №8 по просьбе пассажиров вносятся изменения, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, по будням у автобусов №7 перенесут время начала рейса от остановки «Верхняя Курья» с 06:39 на 06:44, чтобы выровнять интервалы между маршрутами №7 и №49.
По будням же у трамвая №8 изменится отправление от остановки «АО «Инкар» с 08:03 на 08:05. Это сделает комфортной пересадку с другого трамвайного маршрута №5.
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