В расписание автобусов №7 и трамваев №8 в Перми вносятся изменения Поделиться Твитнуть

Трамвай на ул. Революции

Константин Долгановский

С 11 апреля в Перми в расписание движения автобусов №7 и трамваев №8 по просьбе пассажиров вносятся изменения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, по будням у автобусов №7 перенесут время начала рейса от остановки «Верхняя Курья» с 06:39 на 06:44, чтобы выровнять интервалы между маршрутами №7 и №49.

По будням же у трамвая №8 изменится отправление от остановки «АО «Инкар» с 08:03 на 08:05. Это сделает комфортной пересадку с другого трамвайного маршрута №5.





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