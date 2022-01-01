В Пермский край прибыли 173 беженца из ДНР и ЛНР Эшелон с временными переселенцами может прибыть после 12 апреля Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края в настоящее время находятся 173 беженца, из них 44 ребёнка. За последние сутки в Прикамье прибыло 13 переселенцев (десять взрослых и трое детей), об этом изданию «АиФ-Прикамье» сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов.

Все они добрались до Перми самостоятельно и живут у родственников и знакомых: в Перми — 94 человека, в Березниках — 17, в Соликамске — 10, в Чайковском — 6 (всего 18 территорий Прикамья).

Что касается состава, который должен был доставить в Пермский край более 500 беженцев из ДНР и ЛНР, то он до сих пор не сформирован. По словам Александра Борисова, есть вероятность, что поезд с переселенцами всё же прибудет в Прикамье после 12 апреля.

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