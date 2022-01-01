Дело о попытке подкупа сотрудника министерства по закупкам Пермского края направлено в суд На скамье подсудимых окажутся два жителя Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по Пермскому краю закончено расследование уголовного дела о попытке подкупа сотрудника министерства по закупкам Пермского края. Оно направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, два жителя Екатеринбурга по указанию гендиректора коммерческой организации передали пермскому чиновнику 1,1 млн руб. за помощь в победе в аукционе на поставку медицинской техники на 22 млн руб. Сразу после передачи взятки они были задержаны сотрудниками ФСБ. О попутке подкупа в правоохранительные органы заявил сам сотрудник министерства.

Уголовное дело в отношении директора коммерческой организации выделено в отдельное производство.

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