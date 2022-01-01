Банк России с 11 апреля отменил комиссию в 12% на покупку валюты С 18 апреля возобновляется продажа валюты в банках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Об этом сообщили в Центробанке.

С этого же числа перестанет действовать требование к банкам по ограничению разницы курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров (для них рекомендован спред курсов не больше 2 руб. от биржевого).

С 11 апреля граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, смогут снять наличными не только доллары, но и евро, отметили в ЦБ.

Кроме того, Банк России с 18 апреля возобновит возможность для банков продавать гражданам наличную валюту. Правда, только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.