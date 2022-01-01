Елена Синица «Яндекс» изменит тарифы на такси и доставку в Перми Это поможет перевозчикам улучшить экономику поездок и заказов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Таксопарки и логистические компании совместно с «Яндекс Такси» и «Яндекс Доставкой» поменяют структуру тарифов в большинстве городов России. Это поможет перевозчикам улучшить экономику поездок и заказов, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Вместе с нашими партнерами-таксопарками приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы с одной стороны улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой — по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории, — сказали в компании. — Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадёт — заказов станет меньше, соответственно, и уменьшится заработок водителей».





Таксопарки сейчас находятся в очень непростой ситуации, отметил один из руководителей ГК «Ё-такси» Ростислав Пыльцов. По его словам, значительно выросли цены на сами автомобили, на запчасти, колёса, масла и расходные материалы. Страховка ОСАГО также подорожала на 30% с начала года, добавил он.





«С другой стороны водители подолгу простаивают без заказов — заработок падает. В таких условиях тарифы на такси не могут быть прежними», — сказал Пыльцов.





В «Яндексе» отмечают, что изменения произойдут плавно в течение апреля. В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других — вырастет стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учётом локальной специфики каждого конкретного города, поясняют в компании. Например, заказ Доставки в Перми длиной 7 км и 20 минут мог стоить 137 руб. в «Курьере», то по новой тарификации он будет стоить 145 руб.

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