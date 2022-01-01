Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун посетила Пермь в рамках программы «Миссия чемпиона» В ходе встречи с губернатором спортсменка обсудила развитие спорта в Прикамье Поделиться Твитнуть

Сегодня, 8 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с Олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике, многократной победительницей Гран-при и этапов Кубка мира Маргаритой Мамун. Спортсменка посетила Прикамье в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили компании ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий». Ключевой темой для обсуждения стало развитие художественной гимнастики в регионе.

Участники встречи отметили, что несмотря на то, что в Прикамье представлено достаточно много секций по этому виду спорта, как муниципальных, так и частных, в крае недостаточно развита инфраструктура для занятий художественной гимнастикой, при этом спрос у ребят огромный. В частности, специфика этого вида спорта требует определенные залы для тренировок и выступлений — необходимо предусмотреть помещения с достаточной высотой потолков.

Один из вариантов размещения подходящего зала — в строящемся спорткомплексе «Энергия» — одного из приоритетных проектов Пермь-300. Объект возводится в Перми по ул. Советская, 100. По итогам обсуждения, стороны достигли предварительных договоренностей по проработке вариантов оборудования помещений для занятий художественной гимнастикой.

Дмитрий Махонин подчеркнул значимость развития спортивной инфраструктуры в Пермском крае. По его словам, для того, чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать возможность жителям региона заниматься на новых и современных площадках.

Помимо встречи с главой Прикамья Маргарита Мамун проведет большой мастер-класс в МАУ СШОР № 1. В нем поучаствует около 200 детей. Спортсменка рассказала, что мастер-класс — это не только концентрированная работа и обучение, но и общение с ребятами. «Подобные встречи дают огромную мотивацию для детей. Они их заряжают и дают энергию для движения вперед», — отметила она.

Как рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова желающих попасть на мастер-класс очень много. «Для ребят это возможность понять, что спортсмены такого уровня — реальные люди, и они тоже могут достичь высот», — подчеркнула глава ведомства.

По словам советника генерального директора «Уралхима» по спорту и молодежной политике, депутата краевого Заксобрания Радмира Габдуллина, подобный формат встреч остается востребован в Прикамье. «Людям нравится встречаться со спортсменами, чемпионами. Уже сейчас обсуждается возможность еще одного визита Маргариты Мамун в Прикамье. Кроме этого, в рамках программы планируется приезд порядка еще 8-10 легендарных спортсменов», — сообщил он.

Кроме Перми, 9 апреля Маргарита Мамун посетит Березники, где проведет еще один мастер-класс в доме спорта «Азот». Все участники будут удостоены дипломом о прохождении мастер-классов, а также смогут получить автограф и сфотографироваться с чемпионкой.

Межрегиональная программа «Миссия чемпиона» предусматривает приезд лидеров общественного мнения, чемпионов и призеров различных видов спорта, деятелей образования и здравоохранения. Так, в декабре 2021 года Пермский край посетили 4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Федор Емельяненко и боец Fedor Team Кирилл Сидельников. В апреле этого года в регион приезжал чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по водным видам спорта в Пекине Александр Сухоруков.

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