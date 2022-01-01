В Березниках произошла авария на водонасосной станции
Без воды остались несколько микрорайонов
В пятницу, 8 апреля, произошла авария на водонасосной станции Березников. Об этом сообщили в ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК).
В связи с аварией перебои с водой возможны в кварталах, ограниченных улицами Свердлова — Юбилейная — Мира — Пятилетки, Черепанова — Пятилетки — Мира — Юбилейная, Хользунова — Юбилейная — Свердлова — Парижской Коммуны, Бирюковой — Черепанова — Пятилетки — Толстого.
Также проблемы с водоснабжением будут ощущаться в Петрищево, Абрамово, районах бывшего 45 магазина и горбольницы №2.
После возобновления водоснабжения в БВК рекомендуют в течение трёх суток употреблять воду только в кипячёном виде.
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