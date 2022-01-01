Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в выходные, с 8 по 10 апреля Поделиться Твитнуть

С 8 апреля в Пермской Арт-резиденции можно увидеть новый проект «Услышьте» (0+) — это тотальная инсталляция, в которой объединены 100 художественных работ (живопись, графика, скульптура, ювелирные изделия, арт-объекты). Их авторы — молодые художники, студенты и выпускники Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества и Пермского государственного института культуры, и уже известные пермские авторы.

фото: пресс-служба Пермской Арт-резиденции

С 8 по 10 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» проходит Межрегиональный конкурс молодёжных и школьных театров «Моя игра» (6+). 8 апреля в 11:00 стартуют показы конкурсных работ участников из Пермского края и регионов России, а в 19:00 и 20:00 пройдут показы спектакля «Гришка Вольт» (12+) в исполнении студентов Пермского колледжа искусства и культуры. 9 апреля в 13:00 и 14:00 будет показан спектакль «Удивительный Горюхин, или Голос из шкафа» (12+) в постановке театральной школы «Пилигрим», а в 19:00 — спектакль Театра-Театра «Вертинский» (16+). Церемония закрытия конкурса состоится 10 апреля в 14:00. Подробное расписание событий — на сайте «Губернии».

8 апреля в 19:00 в культурном пространстве «Часовой завод» состоится церемония открытия Международного фестиваля научно-популярного кино Future.doc (16+). Помимо торжественного открытия фестиваля зрителей ждёт фильм Юлии Киселёвой «Чип внутри меня» (12+) и музыкальный проект VANDOO & KIKOK (0+). В программе фестиваля, который продлится до 14 апреля, — российские премьеры фильмов о современной переработке мусора, лекции о новых космических разработках, обсуждения городов будущего и психического здоровья. Каждый день фестиваля посвящён разным вопросам осмысления будущего и настоящего.

8 апреля в 19:00 в Органном концертном зале выступит Полина Ашихмина и трио Николая Хоменко с программой Baroque in Jazz (6+). На создание программы исполнителей вдохновила музыка Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Генри Пёрселла, Антонио Вивальди, Клаудио Монтеверди.

8 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт «Джаз без границ» дуэта JazzLight (6+).

8 и 9 апреля в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова Театр балета Бориса Эйфмана выступит с балетом на музыку Чайковского «Анна Каренина» (12+).

8 апреля в 22:00 на сайте Opera Vision стартуют показы оперы «Семь смертных грехов» (16+). Дирижёр — Джеймс Холмс. Записано 21 ноября 2020 года в Leeds Playhouse.

9 апреля в 10:00, 13:00, 16:00 и 10 апреля в 01:00 пройдёт Тотальный диктант (12+). В этом году Тотальный диктант можно написать очно на площадке, онлайн и в формате #пишемдома. Написанный диктант вы сможете проверить самостоятельно, посмотрев онлайн-разбор текста в прямом эфире или в записи. Разборы диктанта пройдут 13 апреля (4 часть), 14 апреля (3 часть), 15 апреля (2 часть) и 16 апреля (1 часть) в группе ВКонтакте.

9 апреля с 12:00 в Центре городской культуры пройдёт фестиваль объединения Пермских культур и движений SOYUZ (16+). На фестивале пройдёт маркет локальных брендов, лекции про культуру города, мастер-классы и DJ-сеты.

9 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на онлайн-показ документального фильма «Палладио» (12+). В фильме о значении архитектора Андреа Палладио для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света и студенты, архитектуроведы и историки искусства.

10 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперу «Фауст» (16+) Шарля Гуно, поставленную в Королевском театре Мадрида Алексом Олле из знаменитой театральной группы La Fura dels Baus.

10 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «СпешиLove» приглашают на документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+).

10 апреля в 19:00 в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского состоится вечер камерной музыки в фойе театра (12+). В программе произведения Николая Черепнина, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.

10 апреля в 21:00 в театре White Shark (ул. Мира, 67) пройдёт иммерсивный спектакль «Мой Гамлет» (18+). Режиссёр и исполнитель — Сергей Дроздов.

13 апреля в 20:00 онлайн-кинотеатр Okko в рамках проекта «Золотая Маска online 2022» приглашает на показ спектакля «Тайм-аут» (театр «Красный факел», Новосибирск) (18+).

До 20 апреля в киноцентре «Премьер» можно увидеть драму Клима Шипенко «Салют-7» (12+).

До 22 мая в музее современного искусства PERMM проходит выставка Жени Ржезниковой «Мёртвые души» (12+), созданная по мотивам поэмы Николая Гоголя и фотоархивов шести деревень от Новгородской губернии до Сахалина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.