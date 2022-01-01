В Прикамье за квартал расселено более 5 тыс. кв. м аварийного жилья Данные работы проведены по нацпроекту «Жильё и городская среда» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С января по март в новое жильё из аварийного и ветхого переехали почти 70 тыс. человек. В Прикамье за первый квартал текущего года расселили уже более 5 тыс. кв. м аварийного жилья, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Наш регион традиционно является одним из регионов-лидеров по расселению аварийного жилищного фонда. Работы по расселению ведутся как по нацпроекту «Жильё и городская среда», так и по региональной программе.

В январе-марте в Пермском крае по нацпроекту расселили уже более 5 тыс. кв. м аварийного жилья. По итогам минувшего года ликвидирован аварийный жилфонд площадью в 105 тыс. кв. м, что существенно выше, чем планировалось — 92,5 тыс. В новые дома переехало около 7 тыс. человек.

В целом за последние три года в комфортное жильё переехало более 19 тыс. жителей края (из них 5,5 тыс. человек раньше срока), всего же расселено почти 300 тыс. кв. м. До конца 2024 года ещё более 20 тыс. человек, жильё которых было признано аварийным до 1 января 2017 года, смогут заехать в благоустроенные квартиры.

В рамках нацпроекта в Прикамье также строят новые дома, куда переезжают и переселенцы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что в планах краевых властей сохранить темпы по вводу жилья: «Несмотря на сложности в этом году, рассчитываем, что объёмы и темпы жилищного строительства будут сопоставимыми с прошлогодними. Для этого необходимо адресно работать с каждым застройщиком. Соответствующая задача уже поставлена региональному ведомству».

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