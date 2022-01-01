Мария Сыропятова В Пермском крае в собственность РПЦ передали жилой дом Площадь здания — 527 кв. м Поделиться Твитнуть

Соликамский Красносельский Иоанно-Предтеченском женский монастырь / фото: sobory.ru

Краевые власти безвозмездно передали в собственность «Соликамского Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Соликамской епархии Русской православной церкви» жилой дом. Распоряжение об этом выпустило правительство Пермского края.

Дом находится в Соликамске по адресу ул. Пионерская, 11. Его площадь — 527 кв.м, балансовая стоимость — 561,3 млн руб.

В документе также сказано, что основанием для принятия решения о безвозмездной передаче в собственность объекта недвижимости стали обращения религиозной организации 2018, 2019 и 2021 годов.

В настоящее время дом расселён. Религиозная организация намерена восстановить игуменский корпус и использовать его под келейный сестринский корпус и паломническую гостиницу.





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