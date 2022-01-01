АО «Молкомбинат Кунгурский» не планирует массового высвобождения рабочих На предприятии ответили на предостережение госинспекции труда Поделиться Твитнуть

В госинспекции труда в Пермском крае получили ответ от АО «Молкомбинат Кунгурский» на предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Предприятие входит в группу компаний «ПепсиКо», которая в связи с событиями на Украине объявила о временном прекращении продажи напитков в России.

В ответе АО «Молкомбинат Кунгурский» сообщается, что производство продукции не остановлено и массового высвобождения рабочих не планируется. Выплата заработной платы работникам производится в установленные сроки.

На АО «Молкомбинат Кунгурский» работает более 250 человек. Предприятие выпускает молоко, сливки, сметану, кефир, биойогурт, ряженку, творог, сливочное масло.

Чистая прибыль в 2020 году составила 103,9 млн руб., общая выручка — 1,9 млрд руб.

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