«Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию на Донбассе Сформирован штаб, который займется устройством детей-сирот ЛДНР в российские семьи Поделиться Твитнуть

О создании штаба, главной задачей которого станет синхронизация законодательства ЛДНР и РФ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки на Донбасс и встречи с главами Донецка и Луганска Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Возглавит работу штаба уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению. В данном случае «Единая Россия» выступает плечом поддержки в решении этого вопроса», — сказал Андрей Турчак.

Он также напомнил, что за полтора месяца с начала спецоперации на Украине «Единая Россия» наладила регулярные поставки гуманитарной помощи и в составе колонн МЧС практически ежедневно направляет их на освобождённые территории. Всего за это время региональные отделения партии со всей страны собрали более 3500 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости, бытовой химии, одежды, обуви и стройматериалов, а также лекарств.

«Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию. Как только заявки подготавливаются, мы через гуманитарные центры, которые развёрнуты не только в Донецке, но и на территории республики — в Володарском, в Мариуполе — их отрабатываем», — отметил Андрей Турчак.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В Пермском крае партия «Единая Россия», как и наши коллеги по всей стране, активно участвуют в помощи жителям Донбасса. Из края в ЛДНР были отправлены два гуманитарных конвоя — 10 марта и 5 апреля. Жители региона, предприятия, организации, активисты партии собрали четыре фуры с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой, лекарствами и стройматериалами. Сбор помощи продолжается, в этой работе участвуют все наши местные отделения.

Не остаются в стороне и наши волонтёры, ребята из «Молодой Гвардии». Помимо участия в сборе гуманитарной помощи, они проводят акции в поддержку ДНР и ЛНР. Кроме того, есть примеры того, как ребята из Прикамья едут на Донбасс, чтобы на месте помогать всем нуждающимся. Для многих жителей нашего края слова «Своих не бросаем!» стали по-настоящему образом не только мыслей, но и действий.

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