В Пермском крае на 13% снизилась погрузка на железной дороге Заметнее всего упали объёмы погрузки строительных грузов и минеральных удобрений Поделиться Твитнуть

Железная дорога

РЖД

В марте погрузка на железной дороге в Пермском крае составила 3,8 млн т. Это на 13,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ОАО «РЖД».

За три месяца в регионе погружено 11,2 млн т (-7,7%).

С начала года по железной дороге отправлено 4 млн т химических и минеральных удобрений (-12,4% к январю-марту 2021 года), 2,4 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (-4,2%); 2,1 млн т нефти и нефтепродуктов (-3,7%); 686 тыс. т химикатов и соды (-6,1%); 556,9 тыс. т строительных грузов (-16,4%).

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