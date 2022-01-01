Мария Сыропятова В апреле в Перми вновь пройдут ярмарки Поделиться Твитнуть

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В Перми в апреле запланировано семь ярмарок, где можно будет приобрести натуральную и свежую фермерскую продукцию. Об этом сообщает краевой минагро.

Режим работы ярмарок:

— 6-9 апреля, Мотовилихинский район, ул. Крупской, 42;

— 13-16 апреля, Индустриальный район, ул. Мира, 39 (рядом с ДК им. Гагарина);

— 13-16 апреля, Индустриальный район, ул. Советской Армии, 33;

— 20-23 апреля, Кировский район, ул. Ласьвинская, 18;

— 20-23 апреля, Кировский район, пересечение ул. Маршала Рыбалко и ул. Липатова;

— 28-30 апреля, Орджоникидзевский район, ул. Писарева;

— 28-30 апреля, Орджоникидзевский район, ул. Щербакова, 33 (ДК им. Пушкина).

Время работы — с 12 до 20 часов.

Фермеры традиционно реализуют на ярмарках в Перми разнообразную продукцию: мёд, квас, овощи, зелень, сыры, молочную и рыбную продукцию, мясные и колбасные изделия и деликатесы, а также полуфабрикаты. При этом все производители предоставляют документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным законодательством РФ. Также на ярмарках можно приобрести сувениры и подарки, изготовленные руками местных мастеров.

По словам губернатора Пермского края, такие мероприятия — очень важный и эффективный механизм поддержки местных производителей. «Ярмарки помогают фермерам со сбытом товаров, а жителям — приобрести свежую, натуральную продукцию по адекватным ценам. Важно, что такие события проводятся не только в краевой столице, но и в территориях Прикамья, как на постоянно действующих рынках, так и в рамках специальных событий», — отметил Дмитрий Махонин.

Для участия на ярмарке в Перми фермеру достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Документация на продукцию на ярмарках проверяется. Места для фермеров с подведённым к ним электричеством предоставляются бесплатно.

Напомним, в 2021 году в Пермском крае прошло 1,6 тыс. ярмарочных дней, из которых 583 состоялись в Перми.

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