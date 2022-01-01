«Клюква» запустила сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей Сервис позволит пользователям платить бесконтактно Поделиться Твитнуть

С 1 апреля пользователи карт Клюквы смогут совершать покупки в интернете, а также проводить оплату товаров и услуг в торговых точках, поддерживающих оплату по QR-коду, через новую опцию в мобильном приложении. Услуга реализована на базе Системы быстрых платежей.

Для того, чтобы совершить покупку, достаточно открыть приложение «Клюква Мобайл» и выбрать в главном меню опцию «Оплата по QR-коду». После этого откроется камера, приложение считает код с товара, терминала или стикера на кассе и переведет пользователя на страницу перевода денежных средств для подтверждения операции. Деньги зачислятся на счет продавца мгновенно.

«Оплата по QR-коду — это быстрый, удобный и безопасный способ совершать покупки онлайн или офлайн при помощи смартфона. При этом совершенно не нужно, чтобы телефон поддерживал технологию NFC. Таким образом, сервис стал гораздо более демократичной альтернативой Google Pay и Apple Pay, чьи услуги сейчас недоступны в России. Уверены, это позволит пользователям вернуть утраченный комфорт в части привычки платить бесконтактно», — комментирует запуск услуги Ирина Аблекимова, начальник отдела развития продуктов и каналов обслуживания розничного бизнеса банка «Урал ФД».

Узнать подробнее о функционале мобильного приложения Клюквы можно на сайте и по телефону 8 800 100 10 40. Желаем удобных и быстрых покупок вместе с Клюквой!

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.

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