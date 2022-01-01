В Осе прошли мероприятия в память о выдающемся нефтянике Викторе Лобанове В городе появилась мемориальная доска и открылась фотовыставка Поделиться Твитнуть

В Осе прошли мероприятия, посвященные 75-летию выдающегося нефтяника Виктора Лобанова. Он стоял у истоков создания предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», под его руководством разрабатывались ключевые месторождения в регионе, а в самой Осе по инициативе нефтяника построены детские сады, санаторий-профилакторий и спортивная школа с бассейном.

В день 75-летия выдающегося нефтяника в Осе прошла церемония открытия памятной доски на здании спортивной школы — по инициативе ветеранов нефтяной отрасли учреждение стало носить имя почётного гражданина города Виктора Лобанова. При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» и ПФП-группы в спортшколе провели масштабный ремонт — обновили холлы, тренажёрный зал и зал борьбы, системы вентиляции, фасад, а в бассейне впервые с момента открытия заменили систему водоподготовки. По словам Валерия Сухих, председателя Законодательного Собрания, опыт Осы по эффективному применению государственно-частного партнерства востребован сегодня во всех муниципалитетах Пермского края.

«Задача по обновлению спортивной инфраструктуры актуальна для каждой территории Прикамья. Для ее решения муниципальные власти привлекают не только средства бюджета, но и инвестиции социально ответственного бизнеса. Оса — яркий пример такого сотрудничества, направленного на развитие. Открытие памятной доски на здании школы объединяет в себе славную историю становления Осы и её процветания в будущем!» — отметил спикер краевого парламента.

Также в осинском центре культуры и досуга открылась фотовыставка, посвященная Виктору Лобанову. В коллекции — исторические фотографии с нефтепромыслов Прикамья, а также работы авторства самого нефтяника, фотовыставка будет работать в течение недели. В памятных мероприятиях, прошедших в этот день в Осе, приняли участие семья и родственники нефтяника, ветераны отрасли, а также председатель Совета директоров ПФП-группы Андрей Кузяев и представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

«Виктор Александрович всегда работал на будущее! Его существенный вклад — и в развитии нефтяной отрасли, и в развитии Осы. В этом году в его честь переименовано месторождение Рассветное — Виктор Лобанов сам принимал участие в его освоении», — подчеркнул Олег Третьяков.

Виктор Лобанов (6 апреля 1947 — 26 января 2021) в разные годы возглавлял нефтегазодобывающее управление «Осинскнефть», компании «Кама-Ойл» и «РИД Ойл-Пермь», стоял у истоков создания предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также первого в регионе совместного нефтяного производства «ПермТОТИнефть». В 2022 году приказом Федерального агентства по недропользованию РФ Рассветное месторождение, расположенное в Осинском округе Пермского края, переименовано в честь заслуженного работника нефтегазовой отрасли и почётного гражданина Осы Виктора Александровича Лобанова, подробнее — по ссылке

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