Гендиректор УЗПМ принял участие в церемонии награждения премией «Будущее начинается сегодня» Дмитрию Пылёву выпала почетная миссия отметить молодых специалистов Поделиться Твитнуть

Фото: редакция газеты "Нива"

Генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов" Дмитрий Пылёв принял участие в торжественной церемонии награждения ежегодной молодежной премии Пермского района «Будущее начинается сегодня».

Номинанты — молодые люди от 14 до 35 лет, энергичные, амбициозные, неравнодушные, готовые развивать свою малую родину, понимающие, что именно их инициативы и проекты смогут преобразить Пермский район и сделать его таким, каким его хотят видеть школьники, студенты и молодые специалисты.

Пермский район богат на талантливую и активную молодежь: несмотря на пандемийные ограничения, в 2021 году здесь были организованы слет волонтеров, конкурс социальных и культурных проектов «Твое время», Школа проектирования, акселератор проектов в онлайн и оффлайн форматах. В районе удалось реализовать 14 молодежных проектов на сумму, превышающую 3 млн рублей.

В этом году премия отмечает десятилетие, поэтому к традиционным номинациям «Стартап года», «Лучший семейный клуб», «Синергия», «Лучший молодежный актив», «Волонтер года», «Лучшее молодежное объединение» было принято решение включить новую, актуальную на сегодняшний день номинацию «Интернет-прорыв».

Фото: редакция газеты "Нива"

Дмитрию Пылёву выпала почетная миссия отметить молодых специалистов — педагогов, воспитателей, руководителей творческих объединений, которые своими победами и яркими достижениями своих воспитанников завоевали авторитет и общественное признание. Среди семи соискателей, победу в номинации «Молодой специалист» одержала Марина Трещалова, руководитель танцевальной студии «Star trek» Бершетского дома культуры.

Поздравляя номинантов и победителей, Дмитрий Пылёв отметил важность проведения подобных премий для молодых специалистов:

- Уверен, эта премия, общественное признание вдохновят вас на новые свершения, а предложенные инициативы и проекты получат не только развитие на местах, но и, возможно, будут приняты за основу в других поселениях. Сегодняшним победителям хочется пожелать постоянного творческого поиска, стремления к росту и развитию вашего первого успеха. Не останавливайтесь на достигнутом, и пусть любовь к профессии станет делом всей вашей жизни, превратит молодого специалиста в настоящего профи!

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