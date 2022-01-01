Военкоматы Пермского края объявили набор резервистов Участие в резерве добровольное и оплачиваемое Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

«Яндекс.Карты»

Военкоматы Пермского края начали набор в мобилизационный людской резерв. Об этом сообщает 59.ru.

Как пояснили изданию в комиссариате, участие в резерве добровольное и оплачиваемое.

Подписавшие документы резервисты будут вызываться на учения (они могут занимать до трёх дней в месяц) и ежегодные сборы (до 20 дней). За трёхдневные сборы солдатам выплачивают до 5 тыс. руб., офицерам — до 10 тыс. руб. За 20-дневные солдатам перечисляют до 25 тыс. руб., офицерам — до 75 тыс. руб.

Солдаты, сержанты и прапорщики могут участвовать в резерве до 42 лет. Офицеры (в зависимости от звания) — до 47 — 57 лет.

В случае необходимости (мобилизации первого уровня) резервистов могут призвать на службу — такие граждане будут следить за правопорядком, охранять значимые объекты города и пр.

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