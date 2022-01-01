За сутки COVID-19 подтвердился у жителей 33 территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтвержденные в Прикамье за сутки, выявлены у пациентов 33 территорий.

В Перми заболели 48 человек, в Краснокамском ГО — 24, в Чайковском — 16.

В Чернушинском ГО ковидом заразились 15 местных жителей, по 12 в Пермском районе и Верещагинском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 361 658 жителей.

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