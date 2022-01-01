Умер Владимир Жириновский Поделиться Твитнуть

После тяжёлой и продолжительной болезни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел, — написал Володин в Telegram-канале. — Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».

Смерть Владимира Жириновского уже подтвердили в ЛДПР.

В начале февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

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