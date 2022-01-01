Регистрация компании в Ирландии: особенности Ведение бизнеса в Ирландии имеет свои неоспоримые преимущества Поделиться Твитнуть

Ирландия является небольшим островным государством на северо-западе Европы, где наблюдается большой поток зарубежных предпринимателей, инвестирующих средства в открытие местного бизнеса. Самая западная страна в Европе имеет полностью независимую юрисдикцию, входит в Европейский Союз и валютную систему еврозоны. Эти факторы играют важнейшую роль для многих иностранных инвесторов. Обо всех нюансах сотрудничества вы можете узнать подробнее по ссылке .

Почему выгодно регистрировать компанию в Ирландии

Ведение бизнеса в Ирландии имеет свои неоспоримые преимущества:

-конкурентоспособный корпоративный налог 12.5% на прибыль от торговой деятельности (в отношении многих предприятий государство устанавливало ставку 0% при соответствии некоторым условиям);

-благодаря обширной сети из десятков соглашений исключается двойное налогообложение для бизнеса предпринимателей из разных стран;

— стабильная экономическая и политическая ситуация в республике;

— возможность регистрации ирландских компаний нерезидентами, причём в удалённом режиме;

— широкий перечень форм собственности для открытия компаний: Ltd, LLC, PLC, CLG, LP, DAC, филиалы иностранных фирм.

Ключевые требования к зарубежным предпринимателям

Чтобы открыть компанию в Ирландии, иностранным бизнесменам требуется соблюдать местное законодательство и корпоративное управление, которое представлено следующими требованиями:

-проведение собраний директоров каждый год;

-подача годовых деклараций в Регистратор юридических лиц;

-аудированная отчётность для фирм с оборотом более 8,3 миллиона евро;

-подача налоговых деклараций раз в 12 месяцев и декларации по НДС с периодичностью два месяца;

-наличием substance на территории страны (директора или сотрудника-резидента, физического офиса, торговой точки и пр.);

-наличием минимум одного акционера в структуре компании.

Название фирмы должно быть оригинальным и неповторимым, при этом его следует одобрять у Регистратора компаний. Также на территории островной республики имеется ограничение по минимальному уставному капиталу — 100 евро. Фирма может выпустить неограниченное количество акций, при этом номинал одной банкноты должен быть не менее 1 евро.

Что касается налогообложения, то физлица платят налоги 20-42%, а юридические лица — 12.5%. Ставка по НДС является стандартной — 23%, однако для некоторых представителей бизнеса её могут снизить до 13.5%, 9% или даже 0%.

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