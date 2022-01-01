Елена Синица На детский отдых в Пермском крае направят 836,6 млн рублей Всего в регионе планируют открыть свыше тысячи лагерей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Детская летняя оздоровительная кампания стартует 22 мая. Об этом сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин на заседании краевого правительства.

Предполагается, что всеми формами оздоровления, отдыха и занятости удастся охватить порядка 280 тыс. детей. В рамках этой кампании планируют открыть 1190 лагерей, в том числе 16 профильных и 13 палаточных.





Также сообщается, что в этом году в лагерях продолжат действовать меры безопасности, связанные с угрозой распространения COVID-19.





Кроме этого, в 2022 году финансирование детского отдыха и оздоровления увеличено на 18,2 млн руб. — до 836,6 млн руб.





Помимо этого, отмечается, что с 31 марта стартовала продажа путёвок в рамках «Детского кешбэка». Размер возврата денежных средств составит 50% от суммы транзакции, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна производиться с помощью платёжной системы «МИР».

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