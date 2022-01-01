Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стартовал приём номинантов на премию Пермского края в сфере искусства и культуры Церемония награждения должна пройти офлайн Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края и Центр по реализации проектов в сфере культуры объявили старт кампании по номинированию на Премию Пермского края в сфере искусства и культуры. До конца апреля в министерстве культуры ждут выдающиеся и творческие работы и произведения, которые были созданы в течение 2021 года.

На премию могут выдвигаться творческие коллективы, музыканты, писатели, художники и другие представители сферы культуры за лучшие работы, представленные в 2021 году.

Вот уже третий год премия вручается по девяти номинациям: «Литература», «Театр», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Кино», «Сохранение и популяризация культурного наследия», «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества», «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» и «Честь и достоинство» (эта премия вручается за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края). Номинаций девять, но премий — десять. Согласно положению о премии, в каждой из номинаций может быть и несколько лауреатов, и ни одного — в зависимости от «урожайности» года в той или иной сфере искусства.

Как подчеркнула директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич, выдвигать кандидатов могут не только органы местного самоуправления, творческие и общественные организации, трудовые коллективы, но и стихийные инициативные группы, в составе которых не менее трёх человек.

В конце апреля должен быть сформирован лонг-лист премии, после чего начнут работу экспертные группы по каждой из номинаций. В сентябре работы, оценённые экспертами, поступят на утверждение в комиссию по премии при Законодательном собрании Пермского края. В декабре новые лауреаты должны получить дипломы, денежные премии в размере 120 тыс. руб. и почётные нагрудные знаки.

Елена Хаткевич очень надеется, что премия наконец-то будет вручаться не онлайн, а на настоящем торжественном приёме в присутствии первых лиц региона. «Все уже соскучились по живому общению», — считает директор Центра по реализации проектов в сфере культуры, вспоминая, что церемония награждения на протяжении многих лет была главным предновогодним банкетом для лучших представителей творческих профессий Прикамья.

Для выдвижения на премию номинаторам надо собрать следующие документы:

1. Представление соискателя с указанием основных анкетных данных об авторе (по паспорту), полного названия произведения или работы, времени и места его публикации (исполнения), по работам в области архитектуры и дизайна — срока сдачи в эксплуатацию.

2. Краткая аннотация произведения или работы и обоснование выдвижения на соискание премии с характеристикой произведения или вида работы, а также исполнителя или коллектива, его создавшего.

3. Биография и фотография каждого соискателя.

4. Решение организации о выдвижении кандидатуры или коллектива авторов на соискание премии.

5. Произведения литературы, журналистики, работы по краеведению представляются в подлиннике (издания); произведения театрального и киноискусства, социально-культурной деятельности — в видеоматериалах; произведения музыкального искусства — в аудио- и видеоматериалах, произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства — в фотографиях.

6. Афиши, пригласительные билеты, буклеты, программы, публикации, рецензии, отзывы и т.п. (в зависимости от выдвинутой работы).

Все материалы оформляются в трёх экземплярах и обратно не возвращаются.

Материалы принимаются по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 14, каб. 107а (Министерство культуры Пермского края). Получить консультацию можно по тел. +7 (342) 217-78-42.

Напомним, в число лауреатов премии за 2020 год вошли коллектив издательства «Сенатор» за выпуск Пермского литературного журнала «Вещь» в номинации «Литература», Лысьвенский театр драмы имени Анатолия Савина за спектакль «Визит дамы» и Пермский академический Театр-Театр за спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» в номинации «Театр», «Пермская синематека» за создание документального фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» в номинации «Кино» и другие творческие коллективы и авторы.

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