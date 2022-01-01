Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяков приглашают в «Полёт без границ» Фестиваль творчества для людей с особенностями здоровья будет посвящён коми-пермяцкому эпосу Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Творческий фестиваль «Полёт без границ» уже пять лет проводит в Перми Центр по реализации проектов в сфере культуры под эгидой краевого минкульта. «Полёт» задумала преподаватель учебного центра «Грани» Наталья Серебренникова, она же является бессменным куратором фестиваля.

«Полёт без границ» 2022 года стартовал 4 апреля: начались творческие мастер-классы в Центральном выставочном зале; однако и сейчас ещё не поздно зарегистрироваться и стать участником события. Основной вид творчества на фестивале — рисование. Каждый участник, будь то взрослый или ребёнок, может выбрать уровень для прохождения мастер-классов: на уровне «Лёгкий» участники будут рисовать по шаблону и раскрашивать рисунки акварелью; «Простой» уровень — это самостоятельный рисунок плюс акварель, гуашь и гелевые ручки; «Сложный» уровень — работа с перспективой и колоритом, светом и тенью; для участников «Продвинутого» уровня будет подробно показываться процесс 3D-моделирования персонажей и объектов на компьютере в программе Blender.

Каждый год «Полёт без границ» посвящён какой-то теме, и каждый год результат фестиваля — серьёзный творческий продукт. Год назад фестиваль был посвящён космосу, и его результатом стала компьютерная игра по мотивам рисунков, созданных участниками фестиваля. В этом году, как рассказала директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич, выбор был сделан в пользу коми-пермяцкого эпоса и его героев, ведь 2022 год объявлен годом нематериального культурного наследия народов России. На протяжении всего фестиваля на мастер-классах ребята и взрослые с особенностями здоровья будут рисовать Перу-богатыря, Заряну и эпизоды их борьбы с хтоническими существами — коми-пермяцкими демонами. По рисункам, созданным участниками фестиваля, на 3D-принтере будут отпечатаны трёхмерные фигурки героев этой истории и создана настольная игра с этими фигурками.

13 мая в Центральном выставочном зале пройдёт торжественное закрытие фестиваля, во время которого состоится театрализованный квест по мотивам преданий о Пере-богатыре. В 12.30 начнётся квест для детей 6-8 лет, а в 14.00 — для тех, кому уже 9-12 лет.

Как рассказала Елена Хаткевич, «Полёт без границ» — это гуманитарный фестиваль, его важнейшим принципом является адресность, индивидуальный подход к участникам. Каждый, кто примет участие в мастер-классах и квестах, получит адресный диплом и персональный подарок.

Расписание мастер-классов фестиваля «Полёт без границ»:

8 апреля — в Центральном выставочном зале, 13 апреля — в отделении Всероссийского общества инвалидов Мотовилихинского района, 14 и 15 апреля — в колледже «Оникс», 17 апреля — в учебном центре «Грани». Начало в 14.00.

Заявки на участие в фестивале принимаются по адресу grani.edu@mail.ru. В заявке нужно указать фамилию и имя участника, возраст, место проживания и данные о преподавателе, если он есть. Для участников моложе 18 лет необходимо выслать разрешение от родителей.

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