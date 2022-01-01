Елена Синица На ул. Окулова в Перми появится прогулочный бульвар Максимальная цена контракта — 41,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила конкурс на выполнение капремонта ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской. Максимальная цена контракта — 41,6 млн руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно проекту, разработанному компанией «ОРТА», здесь планируется сделать прогулочный бульвар.

Так, на участке от Соборной площади до ул. Осинской предусмотрены места для отдыха. По южной стороне улицы появятся места для перпендикулярной парковки автомобилей, а у спуска на набережную разместят парковку для велосипедов.

Кроме этого, напротив бывшего ВКИУ организуют общественные зоны со скамейками и столами. Для освещения планируется использовать современные светильники с классическими элементами, уточняет «Эхо Перми»

Работы планируется выполнить с 10 мая до 15 июля.

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