Мэрия Перми выкупит ДК им. Чехова за 85 млн рублей Ранее дворец принадлежал заводу «Камкабель» Поделиться Твитнуть

ДК им. Чехова / фото: Пермская городская дума

Администрация Перми объявила о планах выкупить ДК им. Чехова (Орджоникидзевский район) в муниципальную собственность. Об этом, как сообщает пресс-служба гордумы, представители мэрии заявили на заседании инвестиционной комиссии.

ДК им. Чехова (возведён в 1957 году) ранее принадлежал заводу «Камкабель». Стоимость приобретения составит 85 млн руб.

Депутат гордумы Михаил Бесфамильный заявил, что считает нецелесообразным тратить такие средства на приобретение объекта.

«Сегодня любые наши попытки вложить финансовые средства и улучшить состояние клуба «Родина» (подведомствен департаменту культуры и молодёжной политики) ни к чему не приведут. На перспективу мы сможем из клуба «Родина» полностью переехать в ДК им. Чехова», — ответил начальник департамента культуры Василий Головин.

«Мы видим целесообразность приобретения здания именно сейчас, — заявил первый заместитель главы администрации Эдуард Хайруллин. — В будущем оно может подорожать, а Гайва — динамично развивающийся район. Учитывая, что в кинозале «Родина» мало мест, считаем нужным приобретение дворца».

По итогам обсуждения члены инвесткомиссии поддержали предложение по приобретению ДК в муниципальную собственность.

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