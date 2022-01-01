В ночь на 12 апреля будет перекрыта часть Восточного обхода Перми Объезд закрытого участка возможен через ул. Цимлянскую Поделиться Твитнуть

С 00 до 04 час. 12 апреля будет перекрыто автомобильное движение на участке Восточного обхода при подъезде со стороны Перми к мосту через Чусовую.

По сообщению ООО «Пермская концессионная компания», остановка движения связана с проведением работ по монтажу блочной модульной трансформаторной подстанции (в рамках строительства нового моста через Чусовую).

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временному перекрытию трассы и заранее планировать маршрут. Объезд закрытого участка возможен через ул. Цимлянскую.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.