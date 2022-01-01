В Пермском крае судебные приставы взыскали штраф с нетрезвого водителя электросамоката Житель Лысьвы выплатил 30 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

В отделение судебных приставов по г. Лысьве УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило решение суда в отношении местного жителя, задержанного полицейскими за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии. Гражданину был назначен штраф 30 тыс. руб.

Приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснили, что длительное неисполнение решения суда может закончиться применением мер принудительного взыскания.

В итоге должник полностью выплатил административный штраф.

В УФССП напомнили, что если мощность самоката превышает 250 Вт, то он приравнивается к мопеду и для езды на нём нужны водительские права категории «М» или «Б». Необходимо также соблюдать правила дорожного движения, и запрещено управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения.





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