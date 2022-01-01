Системы водоотведения Перми выдержали первый паводковый удар За сутки прирост сточный вод составил 35% Поделиться Твитнуть

По итогам 4 апреля объём поступления сточных вод на Биологические очистные сооружения в Гляденово составил 399 тыс. кубометров, что на 35% больше, чем обычно. Это первый резкий подъём с начала паводка.

Тем не менее, как сообщили в «Новогор-Прикамье», пока сооружения водоподготовки в Перми продолжают работать в обычном режиме. На паводковый очистные водопровода Перми перейдут, как только специалисты коммунального оператора зафиксируют изменения качества воды в источниках водоснабжения.

В «Новогоре» также попросили жителей в целях предотвращения внештатных ситуаций в период паводка пользоваться канализацией строго по назначению: не выбрасывать в неё твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой неорганический мусор.

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