Больше не система безопасности: пермский эксперт о целях НАТО сегодня Поделиться Твитнуть

73 года назад, 4 апреля 1949 года, был создан Североатлантический альянс (НАТО) как организация, противостоящая блоку социалистических государств. После распада СССР заявленная угроза исчезла, однако НАТО остался. Какие цели альянс преследует сегодня, рассказал председатель регионального отделения РВИО Пермского края Игорь Гладнев.

Вопрос о целесообразности существования военного блока НАТО не раз поднимался лидерами европейских стран, учитывая, что его финансирование требует все больше и больше вложений, а главная цель, для которой он создавался, — противостояние СССР и другим социалистическим странам Восточной и Центральной Европы, больше не актуальна. Только в 2020 году военные расходы НАТО выросли на 3,9% и составили более триллиона долларов.

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало поводом для оживления альянса, который на фоне этого события создал миф о «российской военной угрозе» и с тех пор активно развивает его. Так, например, в марте этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя ежегодный доклад о работе организации в 2020 году, назвал главной мировой угрозой Россию наравне с терроризмом и климатическими изменениями. По его мнению, сотрудничество России и Китая становится все более продуктивным, в том числе в плане военной подготовки, и представляет опасность.

При этом Россия не раз предпринимала попытки юридически закрепить гарантии безопасности, однако это не имело успеха. Среди основных требований России к НАТО было: не использовать территорию других государств в целях подготовки или вооруженного нападения на Россию, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину и Грузию. Однако альянс не принял соглашение и продолжил расширение на восток, расположив военные базы практически у границ России.

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Пермского края Игорь Гладнев отмечает, что блок НАТО, который в свое время был создан как система коллективной безопасности, защищающая интересы существовавшего тогда капиталистического мира, сегодня изменил свои цели.

«Система превратилась в агрессивный блок. В блок, который своей задачей поставил прежде всего отстаивание и навязывание интересов именно тех государств, которые по своему мнению, по своему самоопределенному праву вдруг решили делить мир. Решать за народы, каким образом им жить, определять приоритеты в политике тех или иных государств. И делить, по сути говоря, мир на тех, кто соответствует их принципам и интересам, и тех, кто отвечает интересам своей государственности, интересам своих народов», — рассказал Игорь Гладнев.

Эксперт отметил, что НАТО сегодня преследует не только геополитические интересы: «На сегодняшний день это организация, которая отстаивает в том числе и коммерческие интересы, которые связаны с дележом рынков, возможностью подчинить те или иные процессы, в том числе глобалистского характера, и вовлечь в круг своего участия именно те страны, которые находятся в неустойчивом положении с экономической и политической точки зрения».

По мнению председателя регионального военно-исторического общества, Украина стала разменной монетой в достижении НАТО своих интересов, как это было с другими странами ранее — Югославией, Ираком.

«Украина стала тем самым буфером, той самой экспериментальной площадкой, на которой альянс апробировал — как уже не раз это делал — все свои технологии, все свои агрессивные цели и задачи. И по сути говоря, в эту топку бросил целое государство, как это было в недавнем прошлом с Югославией», — отметил Игорь Гладнев.

По мнению историка, главной задачей НАТО сегодня остается расширение блока на восток, несмотря на то что ранее главы стран-членов альянса заявляли, что не будут этого делать.

«Это свидетельство того, насколько на сегодняшний день этот блок соответствует системе коллективной безопасности либо системе агрессивных намерений и захватнических принципов», — подытожил Игорь Гладнев.

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