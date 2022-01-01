Власти Перми согласовали колерный паспорт авиационного техникума им. Швецова Здание имеет статус объекта культурного наследия Поделиться Твитнуть

Пермский авиационный техникум им. Швецова

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт на объект культурного наследия регионального значения — здание бывшего Алексеевского реального училища, построенного в 1860 году. Сейчас там располагается Пермский авиационный техникум им. Швецова (ул. Луначарского, 24).

Как напомнили в пресс-службе мэрии, здание готовится к реконструкции. Проектными решениями предусматривается реставрация и приспособление памятника для современного использования. В частности, будет устроен панорамный переход в новые корпуса, благоустроена внутренняя территория с размещением перголы и металлических конструкций со светопрозрачной кровлей со стороны ул. Горького.

Согласованными цветами фасада здания техникума стали серый цемент, серый морёный дуб, сизый, зимний белый, белый марципан, бразильский коричневый и цвета трищетинника. Также предполагается, что здание будет оснащено архитектурной подсветкой.

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