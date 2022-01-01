Елена Синица «Чайковский текстиль» увеличит объёмы производства тканей Мероприятия планируются в рамках импортозамещения Поделиться Твитнуть

Компания «Чайковский текстиль» сообщила о готовности увеличить объёмы производства тканей для школьной формы в два-три раза. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На предприятии поясняют, что с закупкой тканей иностранного производства у швейных компаний стали возникать трудности. Наращивание мощностей «Чайковского текстиля» и других российских производителей позволит обеспечить основные потребности внутреннего рынка.

В компании говорят, что смогут производить у себя ткани по самым передовым технологиям.

Напомним, кроме тканей для школьной формы, чайковское предприятие выпускает продукцию для спецодежды и униформы военных.

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