На магистральном газопроводе в Пермском крае произошёл пожар
Пострадавших нет
В ночь на 5 апреля на территории Лысьвенского района Пермского края произошёл разрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой — Центр 2» с последующим возгоранием. Информацию подтвердили в «Газпром Трансгаз Чайковский», сообщили в минЖКХ.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объёме по параллельным ниткам газопроводов. Подразделение «Траснгаз Чайковский» готовится к восстановительным работам.
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