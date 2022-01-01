На магистральном газопроводе в Пермском крае произошёл пожар Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Пожар на газопроводе / фото: vk.com/lysvatoday

В ночь на 5 апреля на территории Лысьвенского района Пермского края произошёл разрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой — Центр 2» с последующим возгоранием. Информацию подтвердили в «Газпром Трансгаз Чайковский», сообщили в минЖКХ.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объёме по параллельным ниткам газопроводов. Подразделение «Траснгаз Чайковский» готовится к восстановительным работам.









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