«Единая Россия» и правительство продолжат работу по реализации народной программы партии и выполнению всех социальных обязательств Поделиться Твитнуть

Реализацию положений народной программы «Единой России» и гарантии их выполнения в условиях санкций, а также новые решения, которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили на встрече фракции «Единой России» и премьер-министра Михаила Мишустина в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Партия через систему общественных приемных, а также через свою активную работу в избирательных округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию нашей страны, по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов. Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом ведем работу по подготовке и реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Выполняем задачи, поставленные президентом», — отметил Михаил Мишустин, подчеркнув, что «Единая Россия» и правительство выстроили полезное и эффективное сотрудничество.

Как отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, в условиях санкций работа «Единой России» выстроена в режиме оперативного штаба, что позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности — лекарственное обеспечение.

«Очевидно, что одна из целей санкций — повлиять на доступность лекарств, которые мы закупали за рубежом. Нам важно понимать планы правительства по обеспечению людей, медицинских учреждений доступными и качественными лекарственными препаратами», — сказал Владимир Васильев.

Как отметил Михаил Мишустин, при активном сотрудничестве с «Единой Россией» принят ряд решений, чтобы не допустить дефицита лекарств. В частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования и идет работа над упрощением регистрации.

«Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования», — сообщил премьер-министр.

Владимир Васильев также поднял вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство предпринимает необходимые меры — выделено 39 млрд, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение.

«Это гарантия для сотрудников иностранных компаний, которые из-за санкций закрылись. Теперь с письменного согласия сотрудника по направлению центра занятости населения он может быть временно переведён в другую организацию и после окончания второго, временного трудового контракта, в случае, если это будет возможно, вернуться на основное место работы», — пояснил глава кабмина.

Еще одно важное направление, которое уже проработала «Единая Россия», — обеспечение горячим питанием школьников. Они должны быть обеспечены качественными продуктами, подчеркнул Владимир Васильев. Партия будет держать вопрос на контроле вместе с Минпросвещения.

«Сейчас его (горячее питание — прим.) получают порядка 7,5 миллиона учащихся. На это в текущем году предусмотрели в федеральном бюджете 63,3 млрд рублей. Регионы могут столкнуться с нехваткой средств или даже со снижением качества питания детей. Ни в коем случае нельзя этого допускать. И попрошу министра просвещения Сергея Кравцова держать этот вопрос на особом контроле, во взаимодействии с вашей партией», — сказал Михаил Мишустин.

Он также поддержал инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании на строительство спортивных площадок открытого типа.

«Это такая народная программа, которой пользуется огромное количество жителей как на селе, так и в городе. Мы хотели бы попросить поддержать уже внесённое предложение об увеличении на 400 млн рублей каждый год финансирования этой программы», — обратился Владимир Васильев.

В свою очередь, премьер-министр сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтем 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году», — сказал он.

Помимо этого, Михаил Мишустин напомнил, что обеспечены основные направления народной программы «Единой России» — капремонт и строительство новых школ, ремонт студенческих общежитий, ремонт сельских клубов и библиотек, строительство и ремонт дорог, идет работа над повышением доступности медпомощи.

«Тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, «Единая Россия» демонстрирует, — мы на него просто опираемся. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В сложившихся условиях внешних санкций на первый план выходит необходимость мер поддержки для граждан и бизнеса. Для всех регионов важно, в первую очередь, сохранить выполнение всех социальных обязательств, строительство и капремонт нужных людям объектов: школ, больниц, ФАПов, спортивных сооружений и пр. Отмечу, что эта деятельность является составной частью Народной программы «Единой России», принятой в ходе выборов 2021 года, и партия будет делать всё возможное, чтобы положения программы исполнялись.

Правительство и губернатор Пермского края уже подтвердили, что все социальные обязательства будут исполняться. Важнейшие объекты также строятся согласно плану. Идёт возведение нового здания инфекционной больницы, согласованы условия строительства нового онкодиспансера, по графику строятся ФАПы и амбулатории в территориях Прикамья. Всего в стадии возведения или проектирования в 2022 году — около 10 крупных объектов. В рамках федеральной программы идёт капитальный ремонт четырёх школ.

Власти Прикамья реализуют федеральные меры поддержки и принимают региональные. Так, первый пакет мер по поддержке бизнеса предусматривает снижение налоговой ставки для пострадавших отраслей с 6% до 1% по УСН «Доходы» и с 15% до 5% по УСН «Доходы — расходы». На 50% снижается ставка по налогу на имущество для торгово-офисной недвижимости, предпринимателям предлагаются микрозаймы на льготных условиях, ряд возможностей по субсидированию и компенсации затрат, налоговые вычеты. Разработка мер поддержки для граждан и бизнеса продолжается.

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