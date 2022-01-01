Сотрудник «Азота» получил звание «Профессиональный инженер России» Таково решение Координационного совета Российского союза научных и инженерных общественных объединений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» принял участие в XXII Всероссийском конкурсе «Инженер года-2021», который признан инженерным сообществом страны, всемерно поддерживается руководителями регионов и правительством Российской Федерации.

В соответствии с решением жюри по итогам заседания Координационного совета Российского союза научных и инженерных общественных объединений от 14 февраля ведущему инженеру-конструктору проектно-конструкторского отдела филиала «Азот» Александру Конакову присвоено звание «Профессиональный инженер России» в номинации «Химия и химические технологии» с вручением соответствующего сертификата и знака «Профессиональный инженер России». Кроме того, его имя занесено в реестр профессиональных инженеров России.

На заводе Александр Конаков работает 13 лет. В число его обязанностей входит разработка конструкторской документации для монтажа, ремонта и изготовления механического и технологического оборудования. В своей работе Александр Конаков предлагает нестандартные решения, позволяющие выполнить сложные работы без привлечения дорогостоящей техники или осуществлять работы по замене оборудования без остановки производства, чем помогает существенно оптимизировать расходы, минимизировать потерю производственных мощностей и сократить сроки реализации проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных объектов, а также по запуску производств новых видов продукции.

В 2021 году Александр участвовал в реализации крупных проектов, таких как производство UAS удобрений в цехе карбамида, техническое перевооружение вакуумного конденсатора на агрегате аммиака №2 производства аммиака. Азотчик недавно закончил проект по замене насадки в одной из колонн цеха нитрит-нитратных солей, а сейчас работает над проектом по замене аппарата ИТН цеха 3А — гранулированной аммиачной селитры.

Александр Байбородов, начальник проектно-конструкторского отдела филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Александр старается не только добросовестно выполнять свои обязанности, но и предлагает новые способы решения задач. Всегда готов помочь коллегам и не боится брать на себя ответственность. Звание «Профессиональный инженер России» престижно и отражает заслуги Александра как профессионала.

Итоги XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021» были подведены на видеоконференции в преддверии всемирного Дня инженерии и Дня Российской науки. Имена лучших инженеров России по 49 номинациям определяются ежегодно. В этом году на участие в конкурсе было предложено более 70 тысяч кандидатур со всей страны.

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