За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 23 территориях Прикамья Больше всего заболевших выявлено в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 23 территорий Прикамья.

Больше всего заболевших — 185 — выявлено в Перми, в Чайковском — 34 заразившихся, в Пермском районе и Куединском МО — по 12 человек.

Меньше всего инфицированных — по одному человеку — зафиксировано в Суксунском, Сивинском, Горнозаводском, Добрянском, Гайнском, Кишертском округах и в Кизеле.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 361 142 жителей региона.

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