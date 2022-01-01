Пермское предприятие создаст систему испытания двигателей для Sukhoi Superjet 100 Контракт получил «Протон-ПМ» Поделиться Твитнуть

Компания «Протон-ПМ» изготовит стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 (разработчик ПАО «ОДК-Сатурн»). Контракт заключён с пермским заводом «Машиностроитель». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

ПД-8 должен заменить французско-российский двигатель SaM146 на пассажирских самолётах Sukhoi Superjet 100 и самолётах-амфибиях Бе-200.

Согласно договору, специалисты «Протон-ПМ» также обучат сотрудников завода работе с системой автоматизации.

Напомним, в марте на фоне санкций правительство РФ поручило ускорить сроки работы над «импортозамещённой» версией самолёта Sukhoi Superjet 100. К 2024 году лайнер должен стать полностью российским.

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