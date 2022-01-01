Из Пермского края в Беларусь отправлено около шести тонн мороженого
Всего с начала года из Прикамья на экспорт отправлено 34,1 т мороженого
Из Пермского края в Беларусь автотранспортом, оборудованным морозильными установками в соответствии с санитарными требованиями, отправлено более 5,9 т мороженого. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Как отметили в ведомстве, качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в ФГБУ «Свердловский референтный центр».
Всего с начала года из Пермского края на экспорт отправлено 34,1 т мороженого в Китай и Беларусь.
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