Из Пермского края в Беларусь отправлено около шести тонн мороженого Всего с начала года из Прикамья на экспорт отправлено 34,1 т мороженого Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в Беларусь автотранспортом, оборудованным морозильными установками в соответствии с санитарными требованиями, отправлено более 5,9 т мороженого. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в ФГБУ «Свердловский референтный центр».

Всего с начала года из Пермского края на экспорт отправлено 34,1 т мороженого в Китай и Беларусь.

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