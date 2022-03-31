Старт продаж камерной секции ЖК «SMART City» Сдача дома — в третьем квартале года Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Девелопер PAN City Group1 объявляет старт продаж квартир в эксклюзивной камерной секции ЖК «SMART City»2.

Камерность — это внутреннее ощущение комфорта, гармонии с самим собой и миром — именно такой мы видим жизнь будущих жильцов новой секции:

· 9 этажей;

· всего 25 квартир в продаже;

· 5 эксклюзивных рациональных планировок;

· комфортное расположение квартир с ориентацией на юг, запад и восток;

· квартиры самых востребованных площадей — от 45 до 72 кв. м;

· дизайнерский холл с доступом лифта в подземный паркинг.

Уникальность предложения заключается в том, что дом сдаётся уже в III квартале года. Общий объём выполненных работ на строительной площадке жилого квартала составляет 83%.

Жилой квартал состоит из трёх секций переменной этажности (9, 16 и 25 этажей), объединённых общим стилобатом. Здесь будет просторный и полностью закрытый от улицы экодвор с современной детской площадкой, ландшафтным дизайном с активным рельефом — идеальное место для прогулок и отдыха. В каждой секции предусмотрен дизайнерский холл в стиле Hi-Tech, просторные колясочные комнаты, двухуровневый подземный паркинг и безбарьерная среда.

PAN City Group

ЖК «SMART City» — интеллектуальный дом, управлять которым сможет каждый житель с помощью мобильного приложения PAN: от открытия домофона и просмотра камер до обращения в управляющую компанию. Помимо всех базовых элементов умного дома предусмотрена возможность интеграции индивидуальных умных решений непосредственно в каждой квартире.

Выбирайте максимально комфортные условия покупки вашей новой квартиры:

1. Льготная ипотека с господдержкой от 4,3%3

2. Зачёт вторичным жильём4

3. Покупка с участием средств госсубсидий, в том числе в качестве первоначального взноса

4. Рассрочка платежа без предоставления документов о доходах5

Свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group по тел. 207-17-07 для уточнения условий реализации, последовательности дальнейших действий и отправки заявки в банк.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по тел. 207-17-07.

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, ул. Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3 В рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ставка в размере 4,3% действует в течение 6 месяцев, ставка 5,3% действует в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. По окончании указанного периода ставка составит 6,5% при оформлении комплексного страхования. Заёмщики — граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика. Сумма кредита — не более 3 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.07.2022 (включительно).

Условия действительны на 31.03.2022.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заёмщик (созаёмщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

4 При условии заключения договора участия в долевом строительстве с одновременной продажей вторичного жилья предоставляется скидка в размере 2% (два) процента от базовой цены объекта долевого строительства с учётом коэффициента этажности, и рассрочка в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. Индексация в течение указанного периода не начисляется. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% (десяти) процентов и оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. Последующие платежи должны составлять не менее 20 (двадцати) тысяч рублей и оплачиваться на 30- и 60-й день рассрочки, а окончательный расчёт по договору должен быть произвдён не позднее 90-го дня рассрочки.

5Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Подробности — в отделе продаж PAN City Group.

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