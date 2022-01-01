В Прикамье после тяжёлой болезни скончался депутат городской думы Кизела Игорю Логинову было 54 года Поделиться Твитнуть

Игорь Логинов

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В Пермском крае скончался депутат Кизеловской городской думы Игорь Логинов. Об этом сообщил мэр Кизела Андрей Родыгин. Известно, что Логинов долгое время боролся с тяжёлым заболеванием.

«Ушёл из жизни замечательный, добрый, отзывчивый человек, прекрасный семьянин», — написал Родыгин на своей странице ВКонтакте.

Как сообщает «Рифей», Игорь Логинов родился в 1968 году, получил образование в Уральском горном институте по специальности «горный инженер», возглавлял Кизеловский политехнический техникум.

Предварительно, похороны состоятся 7 апреля.





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