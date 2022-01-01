В Перми на этой неделе будет работать один мобильный пункт вакцинации В ТРК «Планета» можно сделать прививки от коронавируса и клещевого энцефалита Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми с 4 по 8 апреля мобильный пункт вакцинации будет работать только в ТРК «Планета» (ш. Космонатов, 162 б), об этом сообщили в краевом минздраве. Режим работы — с 15:00 до 18:00.

Все желающие старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавируса (в наличии вакцины «Спутник V» и «КовиВак») и клещевого энцефалита. Предварительная запись не требуется.

При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

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