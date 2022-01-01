Прививку от коронавируса в Пермском крае сделали более 2,2 тыс. подростков Иммунизацию прошли 3,3 тыс. иностранных граждан Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным краевого минздрава на утро 4 апреля, в Прикамье с начала массовой иммунизации от COVID-19 первичную вакцинацию прошли свыше 1 млн 173 тыс. жителей. Из них более 2,2 тыс. — подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Только за прошедшую неделю более 700 человек впервые сделали прививки от коронавируса.

Приступили к ревакцинации 265 тыс. жителей края (3 тыс. привились за последние семь дней).

В Пермском крае на сегодня привиты также почти 3,3 тыс. иностранных граждан. Их иммунизация проходит платно препаратом «Спутник Лайт».

Всего в Прикамье массовую вакцинацию населения проводят 63 медицинские организации. Всего с начала пандемии на территорию края поступило 1 821 994 комплекта вакцины. Из них 1 368 193 — «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 346 806 — «Спутник Лайт», 2880 — «Спутник-М» («Гам-Ковид-Вак-М»). В настоящее время в наличии имеется 389,8 тыс. комплектов вакцины.

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