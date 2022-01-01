Андрей Стрельцов Пермские волейболисты заняли в чемпионате России пятое место «Кама» сумела опередить соперников в очном споре Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Кама"

Заключительные игры финала восьми чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» пермский ВК «Кама» провел в Казани. Решалось, на каком месте уральцы закончат турнир.

Соперник — «Академия-Казань» также претендовал на пятую итоговую позицию. В результате команды обменялись победами.

Это позволило «Каме» войти в пятерку лучших команд чемпионата, опередив «Академию» на одну победу.





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