Отмена QR-кодов положительно повлияла на потребительскую активность пермяков В марте увеличилось число посетителей ресторанов и зоны фудкорта в ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

Гипермаркет «Семья»

Константин Долгановский

Отмена с 3 марта системы обязательных QR-кодов положительно повлияла на потребительскую активность пермяков. Администрация ТРК «Семья» в марте зафиксировала увеличение числа посетителей ресторанов, зоны фудкорта, игровой зоны. Как считают в торгово-развлекательном комплексе, главная причина — отмена системы обязательных QR-кодов.

Отмена смягчила и влияние негативных факторов, ограничивающих кинопрокат.

Позитивное влияние на потребительскую активность также оказали крупные арендаторы, такие как «Детский мир», O′STIN , ZARINA, реализующие меры по сдерживанию цен.

В ТРК «Семья» отметили, что в ситуации, когда некоторые магазины западных брендов приостановили работу, их конкуренты зафиксировали продажи выше плановых. Тем не менее, отметили в «Семье», в сложившейся ситуации ритейлеры нуждаются в серьёзных мерах поддержки, так как компании сталкиваются с отменой отсрочки платежа за товары со стороны поставщиков, сложностями в логистике, в обслуживании кредитов, ликвидностью и т.д.

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