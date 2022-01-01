Занять рабочие места трудовых мигрантов готовы 42% жителей Прикамья Но сделают это при создании хороших условий труда Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru опросила соискателей из Пермского края и выяснила, при каких условиях местные жители готовы занять рабочие места покидающих Россию трудовых мигрантов.

Во-первых, сделать это готовы только 42% соискателей в регионе, 27% ответили отказом, а 6% хотели бы, чтобы на этих работах остались трудовые мигранты. Остальные затруднились с ответом. Те, кто готов занять рабочие места мигрантов, чаще всего встречаются в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Транспорт, логистика, перевозки»,«Рабочий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание».

Говоря о том, при каких условиях они согласились бы занять места мигрантов, 70% соискателей ответили, что при создании хороших условий труда; 64% подчеркнули, что вакансия должна соответствовать их специальности; 33% — при повышении престижности профессии, 21% — при наличии ДМС для работника и его родственников.

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