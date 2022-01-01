В Пермском крае на этой неделе ожидается потепление до +12 градусов Количество осадков будет в полтора -два раза больше нормы Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае на этой неделе ожидается неустойчивая погода с колебанием дневных температур от -1 до +12 градусов и количеством осадков в полтора-два раза больше нормы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

Сначала тёплая погода понедельника, 4 апреля, с максимальной температурой до +10 градусов сменится похолоданием во вторник: в этот день будет облачно, пройдёт мокрый снег, столбики термометров не поднимутся выше -1…+4 градусов.

В среду осадки прекратятся, температура воздуха поднимется до +7, но будет ветрено — до 16 м/с.

В ночь с четверга на пятницу по региону пройдёт атмосферный фронт, которые принесёт новую порцию осадков и потепление до +7…+12 градусов.

К воскресенью дожди и мокрый снег прекратятся, но похолодает до +3…+8 градусов.

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