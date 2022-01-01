Власти Перми согласовали колерный паспорт здания в границах объекта культурного наследия
Отделка фасада дома по ул. Ленина будет выполнена из кирпича
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания, готовящегося к реконструкции (ул. Ленина, 36/1). Особенность здания в том, что оно частично находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — Дома Базанова (ул. Ленина, 36).
При разработке проекта собственником здания была учтена архитектура города. Так, отделку фасада предполагается выполнить из кирпича, также на стенах разместят архитектурную подсветку.
Реконструкция начнётся в этом году.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.