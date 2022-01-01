Власти Перми согласовали колерный паспорт здания в границах объекта культурного наследия Отделка фасада дома по ул. Ленина будет выполнена из кирпича Поделиться Твитнуть

Здание на ул. Ленина, 36/1

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания, готовящегося к реконструкции (ул. Ленина, 36/1). Особенность здания в том, что оно частично находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — Дома Базанова (ул. Ленина, 36).

При разработке проекта собственником здания была учтена архитектура города. Так, отделку фасада предполагается выполнить из кирпича, также на стенах разместят архитектурную подсветку.

Реконструкция начнётся в этом году.

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