В Перми увеличились темпы роста заражения коронавирусом Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса (355) выявлены в 24 территориях Прикамья.

Больше всего заболевших снова в Перми — 206 человек. Это больше, чем было накануне (150 заболевших). В конце марта этот показатель в краевом центре уже не превышал ста.

В тройке лидеров по суточному заражению с большим отставанием находятся Чернушинский ГО и город Чайковский — 26 и 24 человека соответственно.

В Кунгурском МО — 12 заражённых, в Лысьвенском и Уинском округах — по десять.

Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором подтверждено 360 837 случаев новой коронавирусной инфекции.

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