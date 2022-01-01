Елена Синица
В Перми вновь расширят зону платной парковки
Изменения вступят в силу с 1 июля
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С 1 июля в Перми вновь расширят зону платной парковки. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Дёмкин.
Так, согласно документу. В зону платной парковки войдут участки:
— ул. Революции от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина;
— ул. Орская от ул. Николая Островского до ул. Рабоче-Крестьянской;
—ул. Тихая от ул. Николая Островского до ул. Рабоче-Крестьянской.
Кроме этого, платная парковка будет затрагивать:
— ул. Клименко от ул. Пушкина до ул. Екатерининской;
—ул. Пушкина от ул. Клименко до ул. Николая Островского;
—ул. Луначарского от ул. Клименко до ул. Николая Островского;
— ул. Достоевского от ул. Николая Островского до ул. Клименко.
Стоимость парковки составит 20 руб. в час.
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